В Иране пресечен крупный оборот наркотиков

20 августа 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На юге Ирана в Хормузганской области обезврежена организованная преступная группировка, занимающаяся оборотом наркотиков. Об этом сообщает Trend со ссылкой на информационный портал министерства безопасности Ирана.

Большую часть наркотиков, ввозимых из соседней стран по морю, мафия распространяла в Иране, а остальное предназначалось для транзита.

Финансовый оборот наркомафии превысил 10 триллионов риалов (238 миллионов долларов по официальному курсу, 85,4 миллиона долларов по курсу черного рынка).

В ходе операции сотрудников министерства безопасности была арестована верхушка ОПГ. У них были обнаружены значительные суммы наличных денег, большое количество автомобилей и ювелирных изделий.

В сообщении отмечается, что с пресечением деятельности этой вооруженной группировки предотвращено проникновение в Иран десятков тонн наркотиков в год.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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