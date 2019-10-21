В Иране произошло сильное землетрясение

21 октября 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вблизи района Кухерд южной иранской провинции Хормузган в 14:28 по местному времени произошло землетрясение силой 5,6 баллов.

Об этом сообщает Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, сообщает в понедельник Trend.

Согласно сообщению, землетрясение было зафиксировано в 47 километрах от Кухерда на глубине 10 километров.

Информации о жертвах среди населения нет.

Напомним, что восьмого июля в землетрясении силой 5,7 баллов, произошедшем в провинции Хузистан на юго-западе Ирана, погиб один и пострадали 112 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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