В Иране 11 человек погибли в результате взрыва газа на свадьбе

6 декабря 2019 04:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 человек, в том числе пять детей, погибли в четверг в результате взрыва газа во время празднования свадьбы в провинции Курдистан на западе Ирана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Меhr.

Кроме того, в результате прогремевшего в свадебном зале в городе Саккез взрыва газового баллона 34 человека получили ранения. Информации о состоянии их здоровья не приводится. Они были доставлены в близлежащие больницы.

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