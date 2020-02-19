В Иране сообщили о двух возможных случаях заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Ирана сообщило о двух случаях возможного заражения коронавирусом в стране, это результаты предварительного анализа, следует из сообщения, опубликованного информационным порталом иранского правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Проведен первоначальный анализ отправленных образцов – подозрение на заболевание новым коронавирусом. В двух случаях (анализ) дал положительный результат", - приводятся в сообщении слова представителя минздрава.

Будут проведены дополнительные анализы для выяснения окончательных результатов, говорится в заявлении, в котором отмечается, что в течение последних двух дней в городе Кум было зафиксировано несколько случаев с подозрениями на коронавирус.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.