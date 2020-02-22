В Иране число зараженных коронавирусом выросло до 28 человек

Еще 10 человек заразились коронавирусом в Иране, общее число случаев достигло 28. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"Зафиксированы 10 новых случаев, общее число заражений достигло 28", - сказал Джаханпур телеканалу IRINN.

Из общего числа случаев заражения коронавирусом в Иране - 5 с летальным исходом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1,2 тысячи заражений в 26 странах.