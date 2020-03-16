На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4
БАКУ /Trend/ - На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4, передает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 22:04 по времени UTC, располагался в 89 километрах к западу от города Бендер-Аббас. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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