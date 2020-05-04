Представитель Ирана при ОПЕК впал в кому

БАКУ /Trend/ - Представитель Ирана при ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили впал в кому после кровоизлияния в мозг. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства нефти Ирана в Twitter.

"Хосейн Каземпур Ардебили, являющийся на протяжении многих лет представителем Ирана при ОПЕК, находится в коме. В пятницу он был госпитализирован после сильного кровоизлияния в мозг", - говорится сообщении.