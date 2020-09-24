В Иране число скончавшихся от COVID-19 перевалило за 25 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 175 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в четверг Trend,.

Садат Лари добавила, что общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 25 015.

По ее словам, за последние сутки в Иране коронавирусом заразились еще 3 521 человек.

Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 436 319 человек, из них состояние 3 957 оценивается как тяжелое.

Отметив, что до настоящего времени от коронавируса вылечились 367 829 человек, представитель министерства добавила, что "красными зонами" считаются провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Гилан, Бушехр, Занджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан и Йезд.

До настоящего времени в Иране проведено более 3,85 миллион тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова.)