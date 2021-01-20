В Иране число скончавшихся от COVID-19 превысило 57 тыс человек

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 84 человека.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 57 057 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 182 человека, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 348 316 человек, из них состояние 4 214 человек оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса излечились 1 137 812 человек, проведено свыше 8,68 миллионов тестов на выявление коронавируса.

На сегодня "красной" зоной считаются 10, "оранжевой" - 23, "желтой" -163 и "голубой" 252 зоны города Ирана.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)