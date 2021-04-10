Иран сообщил о возвращении на родину семи моряков, спасенных во время шторма на Коморах
Власти Ирана добились освобождения семи иранских рыбаков, задержанных береговой охраной Коморских островов после их спасения во время шторма. Об этом сообщил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Благодаря усилиям и действиям МИД, семь моряков-белуджей (народ, проживающий в Иране) были освобождены и в четверг вернулись на родину", - цитирует его пресс-служба ведомства. Дипломат поблагодарил правительство и народ Коморских островов за сотрудничество.
По информации МИД, семь иранских моряков в прошлом месяце были спасены береговой охраной Комор во время шторма. После чего они были задержаны властями этой страны.
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