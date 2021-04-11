В Иране за сутки от коронавируса скончались 258 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 258 человек.
Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в воскресенье Trend.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в стране достигло 64 490.
Садат Лари отметила, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 21 063 человека, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 070 141 человека. Состояние 4 392 больных оценивается как тяжелое.
До сегодняшнего дня в стране от коронавируса выздоровели 1 710 974 человека, проведено свыше 13,6 миллиона тестов на COVID-19.
(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Надир Насиров)
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