В Иран доставлено оборудование для производства вакцины коронавируса

Заместитель министра по техническим и таможенным вопросам таможенной службы Ирана Мехрдад Джамалоронги объявил о прибытии 60 тонн оборудования для производства вакцины от коронавируса исполнительным штабом «Фарман-е Эман», передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Вчера, 5 мая, партия из 60 тонн оборудования для производства вакцины от коронавируса прибыла в страну исполнительным штабом «Фарман-е Имам», - отметил он.

По его словам, «это оборудование позволит ежемесячно производить 30 миллионов доз вакцины на производственной линии этого продукта в стране».