Иран отменяет визовый режим с соседними странами

БАКУ /Trend/ - Министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Эзатолла Заргами заявил, что его ведомство совместно с Министерством иностранных дел Ирана работает над отменой визового режима с соседними странами, передает Trend.

Эзатолла Заргами проинформировал о росте иностранных туристов в Иран в последние два года на 38% по сравнению с предыдущим годом после пандемии коронавируса.

"После пандемии коронавируса рост туризма в Иране оказался в 3 раза выше, чем в среднем по миру. Но эта статистика мала по сравнению с туристическими возможностями нашей страны. Мы стремимся к реальному увеличению числа туристов", - добавил Заргами.

"Мы постоянно работаем над отменой визового режима с соседними странами. Благодаря сотрудничеству с МИД Ирана с каждым днем ​​для туризма предоставляется все больше возможностей", - отметил министр.