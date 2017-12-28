Посол любви - звезда индийского кино Дхармендра - глазами азербайджанского режиссера (ФОТО)

28 декабря 2017 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация документального фильма "Посол любви" режиссера Намига Гурбана, посвященного жизни и творчеству звезды индийского кинематографа, всемирно известного актера Дхармендра, сообщает Trend Life. Мероприятие было посвящено 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией. Вечер организован компанией DiGi.

На открытии вечера посол Индии в Азербайджане Санджай Рана отметил, что страны объединяют тесные отношения дружбы и сотрудничества. Было подчеркнуто, что сотрудничество между двумя странами охватывает политическую, экономическую, социальную, гуманитарную, культурную и другие сферы.

Завсектором по пропаганде и регистрации фильмов отдела кинематографии Министерства культуры и туризма Азербайджана Юсиф Шейхов, представитель Управления мусульман Кавказа, председатель общественного объединения "Духовный мир" Гаджи Шахин Гасанли и другие отметили, что презентация фильма является очередным мостом между народами, способствует взаимному духовному и культурному взаимообогащению. К сожалению, 82-летний актер не смог приехать на презентацию по состоянию здоровья.

Автор идеи проекта и режиссер Намиг Гурбан отметил, что помощь в съемках оказали представители четырнадцати стран.

"С детства у меня была большая любовь и уважение к этому актеру, который своими ролями обогатил мировой кинематограф. И как только появилась возможность, отправился в Индию, смог с ним встретиться и побеседовать, открыл ранее неизведанные мне грани его творчества. Дхармендра является настоящим послом любви, который всю свою душу и сердце отдает людям и окружающему миру", - добавил Намиг Гурбан.

В проект вошли кадры из фильмов, интервью, различных мероприятий и благотворительных акций с участием Дхармендра.

Дхармендра (урождённый Дхарам Сингх Деол, 8 декабря 1935 года, Пхагвара, Пенджаб, Индия) - индийский киноактёр, продюсер, политик. Обладатель Падма Бхушан, третьей по величине гражданской награды в Индии, а также нескольких премий за вклад в индийский кинематограф.

Актер сыграл в множестве фильмов, среди которых наиболее известные "Цветок и камень", "Зита и Гита", "Любимый Раджа", "Месть и закон", "Король джунглей", "Вечная сказка любви" "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Как три мушкетёра", "Самрат" и т.д.

Его первой женой была Пракаш Каур, они поженились в 1954 году в возрасте 19 лет. Его второй брак был с известной актрисой Хемой Малини. Считается, что они полюбили друг друга на съемках фильма «Месть и закон» (1975), хотя они снимались вместе и раньше («Любимый Раджа» 1972 год, «Зита и Гита» 1972 год).

От первого брака у него есть два сына: Санни и Бобби, оба - успешные актёры, и две дочери: Вижита и Ажита. От второго брака с Хемой Малини имеет двух дочерей: Эшу, ставшую актрисой, и Ахану.

(Автор: Вугар Иманов)

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