В Международном центре мугама выступит известная российская скрипачка (ВИДЕО)

10 января 2018 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 16 января в рамках проекта Международного центра мугама «Жемчужины классической музыки» состоится концерт российской скрипачки, лауреата международных конкурсов Элины Друх, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

В концертной программе прозвучат произведения И.С.Баха, Э.Шоссона, П.И. Чайковского, А.Зейналлы и Ф.Ализаде. Аккомпанировать ей будет пианист, лауреат международных конкурсов Аслан Асланов.

Элина Друх - лауреат международных и всероссийских конкурсов, выступает в разных городах России и Европы, активно занимается педагогической деятельностью. Награждена премией Правительства Санкт-Петербурга "Педагогические Надежды" (2015). Выпускница Санкт-Петербургской Консерватории, стипендиат Пасхального фестиваля в Байройте (2007), лауреат Международного конкурса им.Свиридова (2007), Международного конкурса им.Мравинского (2008), Всероссийского конкурса "Молодые дарования России"(2008), Международного конкурса им.Ваймана (2009), первого Всероссийского конкурса (2011), пятого Международного конкурса им.Рахманинова (2012), третьего Международного конкурса им.Ельского (2013), спецприз на Международном конкурсе им.Ауэра (2014), победитель Республиканского конкурса в Баку (2017).

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на сайте iticket.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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