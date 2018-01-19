В Баку открылась книжная выставка, посвященная трагедии 20 января (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В действующей при Национальной библиотеке Азербайджана Открытой библиотеке открылась книжная выставка и фотоэкспозиция, посвященные 28-й годовщине трагедии 20 января, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

С книжной экспозицией, на которой представлены издания, посвященные трагическим событиям 20 января, ознакомились учащиеся и педагоги общеобразовательных школ Баку.

Заместитель директора библиотеки Адиба Исмаилова, педагоги Тунзаля Ширинова, Гюльгез Гасанова, Нигяр Алиева и Лала Гурбанова рассказали о трагических событиях 20 января. Было отмечено важное значение подобных мероприятий в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Автор: Джани Бабаева)

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