В Баку готовятся встретить Морозко из Москвы

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку 27 и 28 января 2018 года на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна пройдут гастроли московских артистов с настоящей зимней сказкой для всей семьи - "Морозко", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Отметим, что до спектакля осталось меньше недели и сегодня в Баку уже прибыла фура с декорациями и другой техникой. Также из Москвы прибыл персонал, который займется сборкой декораций, световой и звуковой аппаратуры.

О сказке: жили-были добрый и тихий старик и сварливая, властная старуха. У старика была своя дочь – скромница, красавица и труженица Настенька, а у старухи своя – завистница, лежебока и дурнушка Марфушка. Однажды в лесу Настенька встречает свою судьбу, молодца Ивана, чья красота и сила богатырская покорили немало девичьих сердец. Но горделивость и грубость сыграли с ним злую шутку. На глазах у испуганной Настеньки лесной колдун превращает прекрасное лицо Ивана в медвежью морду. Таким ему и оставаться, пока он не научится делать добрые дела... Тем временем злая старуха пытается выдать замуж свою "Марфушеньку-душеньку", но все женихи выбирают ее милую сестрицу. Разозлившись, злодейка-душегубка приказывает старику в разгар лютой зимы отвезти Настеньку в лес и оставить замерзать до смерти. И вот, уже совсем продрогнув, Настенька встречает седобородого Морозко…

"Морозко" - это старая добрая сказка про Деда Мороза, или Морозко. Он строг (да и как не быть строгим, когда повелеваешь вьюгами да метелями), но всегда справедлив. И если у человека доброе, отзывчивое сердце, то Морозко обязательно поможет в беде и поддержит в радости, а если человек злой да жадный - то и получит по заслугам.

"Морозко" – это мудрая сказка о справедливости, доброте и бескорыстии.

Чтобы перенестись в настоящую зимнюю сказку, рекомендуется всей семьей посмотреть мюзикл "Морозко". В спектакле много песен, танцев, красочных костюмов, неожиданных поворотов сюжета и, конечно же, счастливый финал.

Начало спектаклей - в 12.00 и 15.00

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева)

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