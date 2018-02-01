Звезды Бакинского шансона подарили ностальгические минуты (ФОТО)

1 февраля 2018 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - История шансона насчитывает не одну сотню лет! Менестрели, ваганты, барды, городской романс - все эти музыкальные направления являются дальними и близкими родственниками шансона, но у каждого национального шансона есть свой "конёк", напрямую связанный с местом жительства и характером людей.

На рубеже 1960-1970-х годов, в Баку получает развитие особый вид бардовской музыки, известный как бакинский шансон или бакинская музыка. Отдавая дань бакинской субкультуре и языковым традициям многонационального города, песни этого жанра исполнялись на нескольких языках (азербайджанский, горско-еврейский, русский и пр.), а зачастую в одной песне использовалось несколько языков одновременно. В этих песнях много посвящений знаменитым бакинским дворикам, где одной семьёй жили люди разных национальностей, где каждый делился друг с другом хлебом, вместе отмечали праздники и провожали "в последний путь", где каждый старался в первую очередь показать свои человеческие качества, а не кичился материальными благами. Это придавало бакинскому шансону свое лицо! Бакинский шансон стал не только неотъемлемой частью нашей эстрады, но и своеобразной визитной карточкой азербайджанской музыки за рубежом. Со временем композиции в стиле бакинского шансона вошли в репертуар певцов-уроженцев других республик и в репертуар популярных эстрадных певцов, а в 1990-х стали пользоваться популярностью в кавказских иммигрантских общинах стран СНГ, Европы, США и Израиля. Отрадно отметить, что и по сей день удалось сохранить этот по-настоящему особый культурный пласт столицы. Ведь этот жанр, как джаз и другие направления культуры, является неотъемлемой частью истории Баку.

Во Дворце Гейдара Алиева прошел концерт “Bakı Şansonu” (Бакинский шансон), сообщает Trend Life. На вечере выступят звезды бакинского шансона Ильгар Саиль, Джейхун Бакинский, Фархад Бакинский, Джалал Аббасов, Шакир Марданов и Сабир Ахмедов. Концертная программа была представлена в театрализованной форме, с полюбившимися и новыми композициями.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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