В Литве отметили 100-летие азербайджанского композитора Гара Гараева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Вильнюсе прошел вечер, посвященный 100-летию великого азербайджанского композитора, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева, сообщили Trend Life в пресс-службе посольства Азербайджана в Литве.

На открытии вечера временно поверенный в делах Азербайджана в Литве Атеш Гырхыев рассказал о жизни и творчестве Гара Гараева, подчеркнул огромный вклад композитора в азербайджанскую и мировую музыкальную культуру.

В концертной программе, организованной при содействии доцента Академии музыки и театра Литвы Юдиты Лейтайте и директора музыкальной школы имени Балиса Дварионаса Лаймуте Ужкурайтиэне, в исполнении литовских и азербайджанских музыкантов прозвучали произведения Гара Гараева.

Мероприятия в честь 100-летнего юбилея Гара Гараева будут продолжены и в других городах Литвы.

Гара Абульфас оглы Гараев родился 5 февраля 1918 года в Баку. Является выпускником Бакинского музыкального техникума, Бакинской консерватории (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Экспрессивный, романтически-эмоциональный, красочный стиль Гараева тесно связан с принципами народной музыки, а творческое наследие охватывает практически все жанры музыкального искусства.

Обладатель двух Сталинских премий второй степени (1946, 1948) - за оперу "Вэтэн" ("Родина") и симфоническую поэму "Лейли и Меджнун", обладатель Ленинской премии (1967) - за музыку балета "Тропою грома", обладатель Государственной премии Азербайджанской ССР (1965).

Его произведения входят в сокровищницу музыкального искусства: оперы "Родина" (совместно с Д. Гаджиевым, 1945), "Нежность" (монодрама по Анри Барбюсу, 1972), балеты "Семь красавиц" (Yeddi gözəl, 1952), "Тропою грома" (1958), "Лейли и Меджнун" (1958), три симфонии (1943, 1946, 1965), симфоническая поэма "Лейли и Меджнун" (1947), симфоническая сюита "Семь красавиц" (1949), симфонические эстампы "Дон Кихот" (1960) и другие оркестровые, вокально-симфонические, камерные и вокальные сочинения.

Автор музыки к художественным и документальным фильмам: "На дальних берегах" (1959 год), "Сказание о любви" (1961), "Дон Кихот" (1957), "Вьетнам" (1955), "Гойя, или Тяжкий путь познания" (1971, производство СССР - ГДР - Болгария - Югославия) и многих других.

Был художественным руководителем симфонического оркестра Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), председателем азербайджанского отделения Союза композиторов СССР. На протяжении многих лет преподавал в Бакинской консерватории (в 1949-1952 годах - ректор, с 1959 года - профессор).

Скончался 13 мая 1982 года. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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