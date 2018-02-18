Баку заворожила экспрессия уличных танцев и волшебство песочной анимации (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Российский театр «Молчи и танцуй» и художник Елена Ведерникова с большим успехом представили на сцене Дворца Гейдара Алиева спектакль "Маленький принц" по мотивам произведения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, сообщает Trend Life.

Эстетика театрального искусства, экспрессия современных уличных танцев и волшебство песочной анимации в спектакле «Маленький принц» - где каждое танцевальное движение наполнено искренностью и любовью, а руки художника создавали сюжеты, помогали зрителям прожить эту сказочную историю вместе с её героями, завораживали своей динамикой и красотой.

Интересно, что рисунки в книге Антуана де Сент-Экзюпери, выпущенной в 1943 году, выполнены самим автором и не менее знамениты, чем сама книга. Важно, что это не иллюстрации, а органическая часть произведения в целом: сам автор и герои сказки всё время ссылаются на рисунки и даже спорят о них. Уникальные иллюстрации в «Маленьком принце» разрушают языковые барьеры, становятся частью универсального визуального лексикона, понятного каждому.

«Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», - Антуан де Сент-Экзюпери, из посвящения к книге.

Своеобразное воплощение и новое прочтение знаменитой на весь мир аллегорической повести – сказки была представлена бакинскому зрителю виртуозной танцевальной техникой в стилях брейк-данс, хип-хоп, фанк, модерн и акробатики, в котором главными исполнителями были Александр Повышев (Лис, Баобаб, Мотор, Дух Пустыни), Ильшат Рахматуллин (Летчик, Фонарщик, Честолюбец), Лиза Пономарева (Роза) и один из лучших танцоров России Евгений «Монгол» Ясмаков (Деловой человек, Дух Пустыни, Перелетная Птица). Каждая сцена во время зажигательного спектакля дополнялась уникальными песочными рисунками художницы Елены Ведерниковой на большом экране, делая спектакль еще ярче и эмоциональнее.

Неповторимое исполнение и неординарный подход к постановке произведения в жанре современной хореографии - здесь танцы не главное, потому что раскрываются вечные истины прописанные в произведении, через рисование создаются трогательные образы, а музыка и хореография настраивает на улыбку и романтику.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Ализаде)

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