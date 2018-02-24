Ходжалинская трагедия глазами азербайджанского и французского художников

24 февраля 2018 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower 26 февраля состоится открытие выставки, посвященной 26-й годовщине Ходжалинской трагедии, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В экспозицию войдут работы художников Назима Мамедова и Рено Балтзингера (Франция).

Выставка организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерством культуры и туризма Азербайджана и НПО Arts Council Azerbaijan.

Экспозиция будет открыта 26 февраля -3 марта. Вход свободный.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
О погибших в Ходжалы всегда будут помнить - турецкий профессор
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 20:15
В Литве состоялся флешмоб, посвященный Ходжалинской трагедии
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 20:00
Азербайджан глазами американца: Уловить характер и настроение (ФОТО)
Культура 23 февраля 15:11
Американский конгрессмен выступил с заявлением в связи с годовщиной 20 Января и Ходжалинской трагедии
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 09:30
Генсек ОИС: Ходжалинская трагедия - результат незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий
Политика 22 февраля 17:04
Путешествие по Европе с азербайджанским художником (ФОТО)
Культура 22 февраля 15:08
В Стамбуле будут проведены конференции в память о Ходжалинском геноциде
Нагорно-карабахский конфликт 21 февраля 21:33
Знаменитого «Золотого человека» можно будет увидеть в Азербайджане (ФОТО)
Общество 20 февраля 17:58
Краски Азербайджана в Австрии (ФОТО)
Культура 20 февраля 15:33
В Баку открылась выставка «С любовью к Азербайджану» (ФОТО)
Общество 16 февраля 19:17
В Баку состоялся отбор работ на выставку в рамках акции "Голос Карабаха" (ФОТО)
Культура 15 февраля 19:10
Индустрия: какой ее видят азербайджанские фотографы (ФОТО)
Культура 14 февраля 19:45
В Янчжоу проходит выставка произведений украинских художников на тему озера Шоусиху (ФОТО)
Китай 14 февраля 16:57
"Фантазия" Нигяр Нариманбековой на легендарной выставке в Париже (ФОТО)
Культура 14 февраля 11:48
В Анкаре состоится международный симпозиум, посвященный Ходжалинской трагедии
Нагорно-карабахский конфликт 13 февраля 14:53
"Москва-Баку", или Как живут азербайджанцы в России (ФОТО)
Социум 13 февраля 13:30
Азербайджанские продукты представлены на фруктово-овощной выставке в Берлине (ФОТО)
Общество 10 февраля 00:06
Азербайджан глазами американца
Культура 8 февраля 21:55