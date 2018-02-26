Участница "Евровидения 2018" представила проект памяти жертв Ходжалинской трагедии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" Айсель Мамедова, представила в социальной сети проект "Wistfulness", посвященный Ходжалинской трагедии, сообщили Trend Life в пресс-службе певицы.

""Wistfulness" – мой композиторский проект, посвященный Ходжалинской трагедии. История о зверствах, совершенных в Ходжалы, не может оставить равнодушным никого. Как и каждый азербайджанец, я испытываю глубокую боль и скорбь, думая о том, что произошло в ту ночь. Именно эти чувства побудили меня написать эту композицию. Учитывая внимание Европы ко мне, как к представительнице Азербайджана на международном конкурсе "Евровидение-2018", я не могла упустить возможность и не привлечь внимание широкой общественности к данной теме. Многие знают меня как исполнительницу, но в этом проекте я не хотела петь, и приняла решение выступить как композитор и пианистка. В проекте также приняли участие народный артист Азербайджана Фахраддин Дадашов (кяманча) и талантливый ханенде Вугар Алиев", - рассказывает Айсель Мамедова.

По словам исполнительницы, идея видеоролика принадлежат Азер Джафару, он также занимался съемками проекта. Айсель Мамедова выразила особую благодарность коллективу Азербайджанской национальной консерватории, в частности Фируддину Гулиеву за оказанное содействие в съемках.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева )

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