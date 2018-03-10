"Время и театр": 145-летие Азербайджанского национального профессионального театра

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей в Баку прошла научно-практическая конференция "Zaman və Teatr" ("Время и театр"), сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Конференция организована Министерства культуры и туризма, Союзом театральных деятелей Азербайджана и Государственным университетом культуры и искусств.

Мероприятие, которое прошло при участии известных деятелей культуры и искусства, было проведено в рамках 145-летия Азербайджанского национального профессионального театра.

Директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Азерпаша Нематов отметил важное значение конференции, и рассказал о славном пути, который прошел азербайджанский театр.

В ходе конференции заслуженные деятели искусств Ильхам Рагимли, Марьям Ализаде, Рафиг Садыхов, искусствоведы Аида Гафарова и Джейран Махмудова выступили с докладами на темы - "Milli Teatr və müstəqillik yolu"("Национальный театр и путь независимости"), "Səhnəqrafiya: Tarixdən bu günə" ("Сценография: от истории до сегодняшнего дня"), "Azərbaycanda rejissuranın inkişaf mərhələləri" ("Этапы развития режиссуры в Азербайджане"), "Teatr Xadimləri İttifaqının Azərbaycan teatr prosesində rolu" ("Роль Союза театральных деятелей в азербайджанском театральном процессе") и "Teatr və musiqi" ("Театр и музыка").

(Автор: Джани Бабаева.)

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