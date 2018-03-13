Весна идёт! И не только по Абшерону, но и по Израилю! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международная ассоциация "АзИз", занимающаяся пропагандой азербайджанского искусства и культуры в Израиле, провела в Иерусалимской русской городской библиотеке вечер, посвященный 100-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Приветствие Иерусалимскому вечеру прислали ученица Мастера, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, народная артистка Азербайджана Дина Тумаркина, заведующая отделом поэзии журнала "Литературный Азербайджан" Алина Талыбова, доктор технических наук, президент компании ТКК, скрипач Хьюстонского симфонического оркестра Тофик Ханмамедов, израильский скрипач Леонид Барштак, генеральный директор "АзИз" Лев Спивак, поэтесса из Праги Лейла Бегим, радиожурналисты Алона Бреннер и Виктория Долинская. На стендах были представлены фотографии и документальные материалы о легендарном композиторе.

Выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, музыковед Рейхан Алиева выступила с докладом о жизни и творчестве Гара Гараева.

"Постоянное стремление к поиску, нежелание останавливаться на уже достигнутом, покорение все новых целей и вершин, смелые эксперименты, обновление музыкального языка - вот яркие черты новаторского стиля Гара Гараева. "Только вперед…- надо спешить!"- таков был творческий девиз композитора. Необычность и непривычность звучания, новая стилистика, интеллектуально –рациональный характер музыки ошеломляли и потрясали слушателей новизной выразительных средств, остротой звучания ! Эта музыка обладала каким - то магнетическим притяжением, она будоражила душу, являясь своеобразной исповедью композитора – новатора! Гараев – творец своими произведениями воспитывал и «поднимал» слушателя, не подстраивался под него, а смело погружал его в бурный водоворот современного искусства. Музыка Караева перешагнула в ХХI век и продолжает волновать слушателей своей красотой и совершенством", - отметила Рейхан Алиева.

Проживающий в Израиле бакинец, заслуженный артист России Михаил Пархомовский, ученик и друг Гара Гараева, художественный руководитель ансамблей скрипачей Москвы, Сибири и Израиля, принимал участие вместе с супругой пианисткой Ритой Бобрович в юбилейных торжествах великого композитора в Баку. А ещё Пархомовский многолетний друг сына композитора, Фараджа Гараева – известного композитора, профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского. Михаил Пархомовский поделился воспоминаниями о Гара Гараеве, о встречах с родным городом Баку, юбилейных мероприятиях памяти Гара Гараева. На протяжении всей своей жизни Михаил Пархомовский хранит в душе тепло бакинской земли и в его репертуаре всегда звучала музыка Гара Гараева, он записал в Израиле и издал в Баку диск с главными произведениями композитора "Семь красавиц", "Тропою грома", "Дон Кихот", "Прелюдии".

Директор библиотеки Клара Эльберт принесла на вечер книгу воспоминаний Михаила Пархомовского "По обе стороны игры", подаренную автором библиотеке в 2004 году. И книга эта тоже гимн Гараеву!

Гость вечера известный писатель, филолог, профессор Чингиз Гусейнов рассказал о своих встречах с Гара Гараевым и его чудесной музыке, которая навсегда поселилась в его сердце.

На вечере был также показан короткометражный фильм "Поэт музыки. Михаил Пархомовский о Гара Гараеве", снятый в 2017 году по сценарию Пархомовского в Израиле и в Азербайджане. Этот фильм - гимн композитору, был встречен аплодисментами гостей вечера. Гостям вечера была также показана видеозапись Гараевской кантаты «Гимн дружбы» 1974 года (автор стихов Расул Рза) в исполнении Симфонического оркестра Центрального телевидения, хора с сольной партией народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Ведущий вечера Александр Аграновский, руководитель Иерусалимского отделения "АзИз", рассказал, как 50 лет назад первая команда КВН "Парни из Баку" подобрала слова гимна команды на знаменитую музыку Гараева:

Баку! В КВН всесоюзный шагай!

Успеха сумей в нём добиться,

Великой любовью к Баку через край

Наполнено сердце бакинца!

Александр Аграновский вручил Михаилу Пархомовскому символический подарок от "АзИз" - сувенир "Скрипач на крыше". Такой сувенир вручается в третий раз за развитие Азербайджано – Израильских культурных отношений. «Скрипачей» ранее получили Огтай Миркасимов и Лейла Бегим. По просьбе Лейлы Бегим Александр Аграновский прочитал "Песнь Хорезмской красавицы" из её посвящения Гара Гараеву и балету "Семь красавиц".

Гости Иерусалима получили традиционный бакинский сувенир - пучки любимой зелени. Рейхан Алиева естественно – рейхан (базилик), а остальные кресс-салат (рашад). Весна идёт! И не только по Абшерону, но и по Израилю! И скоро наступит замечательный праздник Новруз!



(Автор: Вугар Иманов)

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