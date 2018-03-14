Азербайджанские кинематографисты презентуют фильм с участием грузинских актеров

14 марта 2018 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку в 19.00 16 марта состоится премьера художественного фильма "Eviniz abad" ("Дом благоустроен"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Кинокартина снята по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Авторы сценария фильма – Имир Мамедли и Мирсадыг Агазаде, режиссер-постановщик - Мирсадыг Агазаде, операторы-постановщики – Руслан Агазаде и Эльхан Рустамов, художник-постановщик – Азиз Мамедов, композитор – Рауф Алиев, исполнительные продюсеры – Азер Гулиев и Ульви Гасымов, продюсер - Мушфиг Хатамов.

В фильме снялись – Сянан Аллаз, Нино Иашвили, Заза Гогуадзе, Камран Шахмардан, Паата Гулиашвили, Горхмаз Алиджанзаде, Занда Иоселиани, Нофель Гулиев, Эюб Ягубов, София Горелашвили, Олег Амирбеков, Эмин Мусави и другие.

(Автор: Джани Бабаева )

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