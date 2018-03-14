Мугамы "Шуштер" и "Хумаюн" прозвучали на V Международном фестивале "Мир мугама" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках V Международного фестиваля "Мир мугама" в Международном центре мугама в Баку состоялась концертная программа, на которой прозвучали мугамы "Шуштер" и "Хумаюн", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Мероприятие посетили председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими, директор Международного центра мугама, народный артист, профессор Мурад Гусейнов и другие деятели культуры и искусства, а также зарубежные гости фестиваля, многочисленные поклонники мугамного искусства.

В ходе программы в сопровождении инструментального ансамбля "Muğam" Нисбет Садраева исполнила мугам "Шуштер", а мугам "Хумаюн" прозвучал в исполнении Мамеда Наджафова.

На вечере выступили музыканты – заслуженные артисты Сахиб Пашазаде (тар), Тогрул Асадуллаев (кяманча), Чинара Гейдарова (канон), Фазиля Рагимова (ченг), а также Шафа Керимов (уд), Эмин Джабраилов (нагара), Азад Алимамедов (балабан).

Выступления музыкантов и исполнителей сопровождались бурными аплодисментами зрителей.

V Международный фестиваль "Мир мугама", который проходит с 7 по 14 марта, организован Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и туризма, Союзом композиторов и Национальной академией наук Азербайджана. Художественный руководитель фестиваля – народная артистка Азербайджана, профессор Фирангиз Ализаде. В фестивале участвуют вокалисты, музыканты, коллективы и члены жюри из Турции, Молдовы, Польши, Ирана, Ирака, Узбекистана, Иордании, Египта, Сирии, Таджикистана, Казахстана, Марокко, Франции, Канады, Голландии, Венгрии, Сербии и других стран.

В рамках фестиваля в Баку и Гяндже проводятся вечера с участием азербайджанских и зарубежных музыкантов, известных исполнителей мугама, организованы концертные программы, научные симпозиумы, конкурс молодых исполнителей мугама.

(Автор: Джани Бабаева )

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