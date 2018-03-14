В Баку состоялась торжественная церемония закрытия V Международного фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялась торжественная церемония закрытия V Международного фестиваля "Мир мугама", организованного Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и туризма, Союзом композиторов и Национальной академией наук Азербайджана, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители науки, культуры и искусства, многочисленные поклонники искусства мугама.

Выступившие на мероприятии министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев и художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде отметили, что проведение Международного фестиваля "Мир мугама" стало традиционным, мероприятия, организованные в его рамках демонстрируют все богатство искусства мугама.

Было подчеркнуто, что государство уделяет большое внимание и заботу о развитии и пропаганде национального музыкального искусства.

Выступившие отметили, что в рамках V Международного фестиваля "Мир мугама" в Азербайджанской национальной консерватории прошел Международный конкурс мугама.

В Международном центре мугама состоялись выступления известных музыкантов и ханенде, которые представили публике мугамы "Раст", "Шур", "Сегях", "Чахаргях", "Баяты-Шираз", "Шуштер", "Хумаюн".

На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета была представлена опера "Кероглу" Узеира Гаджибейли, балет "Семь красавиц" Гара Гараева, опера "Шах Исмаил" Муслима Магомаева, на сцене Государственного музыкального театра – музыкальная комедия "Не та, так эта", в Бакинском театре марионеток – постановка "Лейли и Меджнун" по одноименному произведению Узеира Гаджибейли. В Национальной академии наук Азербайджана был организован Международный симпозиум.

Затем состоялось награждение победителей Международного конкурса мугама.

Награды победителям вручили министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде и председатель жюри конкурса мугама, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими.

В категории конкурса "Сольное исполнение мугама" I места удостоены - Эльсевер Мурадов (Азербайджан) и Илйос Арабов (Узбекистан); II места - Сардор Солиев (Таджикистан) и Парвиз Гасымов (Азербайджан).

В категории "Инструментальное исполнение мугама" I места удостоен - Нурлан Джабизаде (Азербайджан); II места - Ариа Мохафез (Иран) и Эльнур Микаилов (Азербайджан); III места - Отажон Акрамов и Азамат Эргашев (Узбекистан).

Победителям были вручены дипломы и денежные награды.

Также были вручены награды, учрежденные Министерством культуры и туризма Азербайджана. Их удостоены - Ноам Дайан (Израиль), Омер Абдо (Египет) и Арифа Иманова (Азербайджан).

Затем была представлена музыкальная программа в ходе, которой в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Агаверди Пашаев) выступили победители Международного конкурса мугама.

Каждый музыкальный номер программы был встречен зрителями бурными аплодисментами.

Отметим, что V Международный фестиваль "Мир мугама" прошел с 7 по 14 марта. В фестивале участвовали вокалисты, музыканты, коллективы и члены жюри из Турции, Молдовы, Польши, Ирана, Ирака, Узбекистана, Иордании, Египта, Сирии, Таджикистана, Казахстана, Марокко, Франции, Канады, Голландии, Венгрии, Сербии и других стран.

В рамках фестиваля в Баку и Гяндже были проведены вечера с участием азербайджанских и зарубежных музыкантов, известных исполнителей мугама, организованы концертные программы, научные симпозиумы, конкурс молодых исполнителей мугама.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Самир Юсубов)

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