YARAT представляет персональные выставки Аиды Махмудовой и Микеланджело Пистолетто

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Cовременного Искусства YARAT с 1 апреля по 10 июня будут представлены персональные выставки Аиды Махмудовой "Невыдуманные перспективы» (Non-imagined perspectives) и Микеланджело Пистолетто "Сделай это" (Do it), сообщает Trend Life.

Пространство Современного Искусства YARAT представляет персональную выставку новых произведений своего учредителя, азербайджанской художницы Аиды Махмудовой "Невыдуманные перспективы» (Non-imagined perspectives).

Новая экспозиция Аиды Махмудовой (в основе которой лежат эксперименты автора с различными материалами) займет весь второй этаж выставочного пространства. Деконструкция материалов, их смешение (бумага, глина, цемент, камень, в том числе используемый впервые именно для этой выставки мрамор), сборка по слоям и процесс их воссоздания рассматриваются художницей как «развитие» материала, играют роль своего рода «эмоционального исцеления». Инсталляция из напоминающих разрушенные колонны статуй и монументальных настенных произведений создает ощущение полуразрушенного и недостроенного, другими словами, находящегося в «переходной фазе», пространства, и подчеркивает значимость энтропии (степени распада, разрушения) как важного этапа творчества.

Для художницы процесс имеет первостепенное значение, и ее произведения с их оригинальной фактурой играют роль маркеров памяти/опознавательных знаков, слой за слоем раскрывающих особые моменты в личном пространственно-временном континууме автора.

Уже в своих ранних пейзажных и полуабстрактных работах Аида Махмудова с интересом изучает свойства материи, экспериментируя со светом, цветом и текстурой. В работах художницы все чаще присутствует многослойность и эксперименты с трехмерным искусством. Применяя тот же подход к скульптурным работам, художница создает особую эмоциональную среду. Глубокие и интуитивные исследования художницы в полном соответствии с физическими свойствами выбранных ею материалов и любимой ею земной палитрой, охватывают широкий спектр универсальных человеческих чувств, таких как любовь, потеря, память и желание. Говоря словами самой Аиды Махмудовой, «художественный процесс выражает попытку отслоения некоторых фундаментальных принципов, антропогенных и потому хрупких по своей сути».

Куратор выставки Суад Гараева-Малеки.

Пространство Современного Искусства YARAT представляет персональную выставку новых и оригинальных архивных работ итальянского художника Микеланджело Пистолетто "Сделай это" (Do it).

Одной из центральных работ экспозиции является символ «Terzo Paradiso» («Третий рай», 2003) -своеобразное выражение гармонического будущего, где сосуществуют природа и общество. «Третий рай» - заявляет социальную ответственность как «сближение всего искусственного, в том числе науки и технологий с творчеством с целью возвращения жизни в мир» и движение в направлении поиска рационального, сбалансированного, социально-ответственного мира.

Микеланджело Пистолетто продолжает опираться на эту идеологию при создании новых инсталляций для своей персональной выставки в YARAT. Эти новые работы находятся в диалоге с избранными ранними произведениями художника. Концепция «социальной ответственности» еще глубже выражена через серию учебных программ, основанных на методологии Пистолетто и созданного им Фонда «Cittadellarte», который предлагает семинары и мастер-классы для школьников, молодых художников, а также циклы лекций для студентов университетов. Эта годичная учебная программа предусматривает обучение и подготовку азербайджанских учителей всех школ Азербайджана с целью привить чувство социальной ответственности, как части творческого процесса.

Символ «Третьего рая» звучит лейтмотивом всего творчества Микеланджело Пистолетто. Этот символ является модифицированной версией математического знака бесконечности, в котором изображены три переплетающихся круга. Крайние круги в символе представляют «природу» и «искусственность» и, соединяясь с большим кругом, выражают «новое человечество». Опыт художественного творчества Пистолетто, считающегося основателем направления «Arte Povera», охватывает сферы живописи, скульптуры и перформанса. С 1960 года зеркальная поверхность является повторяющейся темой творчества художника и иллюстрирует его интерес как к созданию пространства для самовыражения, так и к перформативному искусству.

Куратор выставки - Бьйорн Гельдхоф, при поддержке посольства Италии в Азербайджане.

Адрес: Центр Современного Искусства YARAT, около Площади Государственного Флага, Баилово, AZ1003

Даты: 1 апреля –10 июня 2018 года

Режим работы выставки: вторник - воскресенье, 12:00 – 20:00.

Вход свободный

Website: www.yarat.az

Twitter: @yaratartspace Facebook: facebook.com/Yarat.Art

Instagram: @yaratcontemporaryartspace

О художниках:

Аида Махмудова (р. 1982, Баку, Азербайджан) живет и работает в Баку. В 2006 году окончила факультет живописи Колледжа Искусства и Дизайна Сен-Мартен в Лондоне. Работы Аиды Махмудовой демонстрировались в ряде международных мероприятий, в том числе в групповых и индивидуальных выставках в Бельгии, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Москве и Баку. Избранные персональные выставки: «Свет неуловим» («Can't Capture The Light», Deweer Gallery, Отегем, Бельгия, 2017), «Мимоходом», («Passing By...», Leila Heller Gallery, Нью-Йорк, США, 2015), «Внутренний мир» («Internal Peace», Barbarian Art Gallery, Цюрих, Швейцария, 2013). Произведения Аиды Махмудовой были представлены в групповой выставке «Love Me, Love Me Not» на 55-й Венецианской биеннале в 2013 году, а также, как часть выставки «VITA VITALE», курируемой «Artwise», в рамках 56-й Венецианской биеннале в 2015 году.

Микеланджело Пистолетто (р. 1933, Биелла, Италия) живет и работает в Биелле. После первой персональной выставки в 1960 году, его работы стали выставляться на международном уровне. Произведения художника хранятся в общественных коллекциях крупнейших музеев и галерей, таких, как галерея «Тейт» (Великобритания), Музей Современного Искусства Сан-Франциско и Галерея Искусств в Онтарио.

Основная ретроспектива творчества Пистолетто, считающегося основателем течения «Arte Povera», проходила в Венеции, Мадриде, Флоренции, Риме, Барселоне и Филадельфии. В 2003 году на Венецианской биеннале он был удостоен премии «Золотой лев» за выдающиеся достижения, а в 2007 году - премии Фонда «Wolf» в Иерусалиме. В 2013 году в Токио художнику была вручена «Императорская премия» Ассоциации Искусств Японии.

«Cittadellarte» был учрежден в 1994 году программным документом «Progetto Arte Manifesto». Здесь Микеланджело Пистолетто определил новую роль художника, как автора произведения, которое может существовать в прямой взаимосвязи со всеми сферами человеческой деятельности, охватывающей формирование общества.

В 1998 году Пистолетто учредил в своем родном городе Биелла (Северная Италия) сообщество «Cittadellarte». «Cittadellarte» – сообщество, обеспечивающее динамичную, культурную и предпринимательскую среду, куда активно привлекаются сотни людей, становясь частью обширной международной сети. Основная цель «Cittadellarte» - поощрять и организовывать ответственные изменения сообщества. «Cittadellarte» - это своего рода лаборатория и школа, воплощающая символ «Третий рай» в реальность, посвященная изучению, тестированию и разработке опыта, применяемого в каждом секторе общества, начиная от отдельных лиц и заканчивая всеми видами организаций, включая крупные международные институции, такие как Организация Объединенных Наций. Сеть общественных и частных структур, тесно сотрудничающих в настоящее время с «Cittadellarte» и разделяющих с ней свои концепции, исчисляется тысячами, включая «Третий рай» со 125 представительствами в 47 странах мира.

О YARAT

Некоммерческая организация Пространство Современного Искусства YARAT, учрежденная в 2011 году Аидой Махмудовой, располагается в столице Азербайджана Баку. YARAT (от слова «yaratmaq», что в переводе с азербайджанского языка означает «творить») принял на себя долгосрочные обязательства по созданию центра активности в сфере искусства и образовательно-исследовательской деятельности на Кавказе, в Центральной Азии и прилегающем регионе.

Центр Современного Искусства YARAT, Проектное Пространство ARTIM, Галерея YAY, Мастерские YARAT, обширные образовательные и общественные проекты являются составными частями Пространства Современного Искусства YARAT. Центр Искусства YARAT открылся в марте 2015 года и является основным выставочным пространством организации. Центр YARAT, расположенный в бывшем штабе военного флота советского периода на площади 2000 м2, является культурным центром регионального масштаба и пространством для выставочных и образовательных проектов. В программу выставок включены новые работы художников, анализирующих данный регион. Сотрудничая с известными художниками международного уровня, центр организует их выставки, и одновременно с этим поддерживает художников из разных регионов Азербайджана, предоставляя им возможность представить свои работы.

В октябре 2015 года YARAT учредил в Ичери шехер публичную и экспериментальную площадку Проектное Пространство ARTIM. ARTIM (что на азербайджанском означает «прогресс») - демонстрирует экспериментальный опыт и новые произведения перспективных молодых профессионалов в сфере искусства, а также иностранных художников-участников программы резидентуры. В течении года в Проектном пространстве ARTIM проводятся проекты разного масштаба и действует программа ARTIM LAB. Эта программа позволяет молодым художникам участвовать в семинарах, накапливать опыт в мастерских, генерируя идеи и создавая новые произведения.

Учрежденная в 2016 году YARAT Программа Резидентуры ориентирована на азербайджанских художников, открытых для нового опыта, и иностранных художников, которые стремятся «открыть для себя» регион. Программа позволяет участникам в течение трех месяцев создавать работы, связанные с регионом, находясь в постоянном диалоге с местными художниками, кураторами и коллекционерами. Участниками программы резидентуры в течение года могут стать 6 международных и 4 местных художника. Произведения, подготовленные в результате программы резидентуры, выставляются в Проектном Пространстве ARTIM.

С момента своего создания образовательные проекты являются основой деятельности YARAT. Посредством образовательной программы, включающей различные курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные и театральные вечера, а также мастер-классы для всей семьи, YARAT стремится заинтересовать максимально широкую аудиторию, активно формируя арт-сообщества и пропагандируя современное искусство.

