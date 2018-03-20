Литературные горизонты Новруза (ФОТО)

20 марта 2018 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии прошел вечер, посвященный итогам конкурса "Ədəbi Üfüqlər" (Литературные горизонты), организованного Mədəniyyət TV, Союзом писателей и Филармонией, сообщает Trend Life. Вечер был приурочен к празднику Новруз.

На открытии директор телеканала Mədəniyyət, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов поздравил всех с праздником Новруз и отметил, что государством уделяется большое внимание развитию культуры и сохранению национального наследия, наши достижения достойно представлены и пропагандируются в мире.

«Главная миссия Азербайджанского телевидения – патриотическое воспитание и просвещение молодежи, пропаганда высоких морально-нравственных ценностей, чувства любви к Родине и героизма во имя родной земли», - сказал Рамиль Гасымов.

Лучшие патриотические стихотворения были использованы при создании музыкальных композиций современных композиторов и будут представлены на телеканале Mədəniyyət.

Секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми отметил, что Главная цель проекта – развитие современной и пропаганда классической поэзии, выявление талантливых поэтов и писателей, пропаганда литературного творчества среди широкой общественности.

В концертной программе в исполнении вокалистов прозвучали произведения, написанные на слова победителей конкурса. Работы принимались по четырем темам – "Патриотизм", "Флаг Азербайджана", "Родной Баку" и "Национальная солидарность". Победители (с первого по третье место) были отмечены денежными призами.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Известные личности Азербайджана призывают молодежь к участию в третьем Фестивале буктрейлеров (ВИДЕО)
Культура 14:03
Приключения Чебурашки и крокодила Гены в Баку (ФОТО)
Культура 13:17
Мубариз Тагиев отметит грандиозный юбилей
Культура 11:47
"Музыкальный Олимп" азербайджанского дирижера в Китае
Культура 11:07
YARAT представляет персональные выставки Аиды Махмудовой и Микеланджело Пистолетто
Культура 19 марта 15:23
Энергетическая связь, импровизации, лечение – Зулейха Абдуллаева показала свой необычный талант в Чехии (ФОТО)
Культура 18 марта 17:30
Глухие танцоры из Великобритании и необычные актеры Азербайджана (ФОТО)
Культура 18 марта 15:00
Эльчин Азизов покоряет Лион (ФОТО)
Культура 18 марта 13:06
Жемчужины этнической музыки в Баку
Культура 17 марта 19:56
Звезды оперы и эстрады поздравили военнослужащих с праздником Новруз красочным спектаклем "Аршин мал алан" (ФОТО)
Культура 17 марта 14:09
Азербайджанские звезды в первом детском мюзикле "Аладдин" (ВИДЕО)
Культура 17 марта 13:11
В Баку отметили день рождения Вагифа Мустафазаде джазовым концертом (ФОТО)
Культура 17 марта 12:54
Весенние сюжеты в Баку - лауреаты конкурса (ФОТО)
Культура 17 марта 11:54
Это невероятно! Азербайджанская художница, которая рисует ногами (ФОТО)
Культура 16 марта 17:10
Праздник саза и слова в Баку (ФОТО)
Культура 16 марта 16:21
Ковры "Шедде" и традиции праздника Новруз в Азербайджане
Культура 16 марта 14:37
Кристина Агилера выступит на Гран-при Азербайджана Формулы 1
Культура 16 марта 13:19
Поэзия ашуга Шамшира
Культура 16 марта 11:51