Героиня из тени забытья и таинственный Дух - необычная премьера в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля “Bir, iki – bizimki!” (Раз, два – слышу едва…),, поставленного по одноименному произведению писателя и драматурга Кямала Абдуллы, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Премьерный показ спектакля посетили автор пьесы Кямал Абдулла, известные деятели культуры и искусства, представители театральной общественности.

На открытии вечера художественный руководитель и директор театра, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Азербайджана Азер Паша Нейматов отметил, что этот спектакль будет впервые представлен на новой сцене имени Аббаса Мирзы Шарифзаде , а впоследствии коллектив порадует премьерами. Мероприятие было приурочено к 125-летию Аббаса Мирзы Шарифзаде

Было отмечено, что народный артист Азербайджана Аббас Мирза Шарифзаде (9 (22) марта 1893, Шамахы - 16 ноября 1938, Баку), актер театра и кино, один из первых азербайджанских кинорежиссёров, за 30 лет своей сценической деятельности сыграл десятки ролей из произведений как национальной, так и мировой драматургии. Был известен в первую очередь как актёр-трагик и сыграл значительную роль в истории Азербайджанского государственного драматического театра, был главным режиссёром с 1926 года. Став жертвой сталинских репрессий, в декабре 1937 года Шарифзаде был арестован по сфабрикованному делу и почти через год, после допросов и пыток, расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1955 году .

Далее зрителям была представлена премьера спектакля “Bir, iki – bizimki!”. Режиссер-постановщик - Алиф Джахангирли, художник - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, свтооформление – Рафаэль Гасанов, звукорежиссер - Шахана Салимова, художественный руководитель - Азер Паша Нейматов. В ролях – заслуженный артист Айшад Мамедов, актеры Илаха Гасанова, Зия Ага, Хадиджа Новрузлу и Джаналали Джаналиев.

Свобода духа, свобода творчества, свобода личности – вот что определяет творческое кредо Кямала Абдуллы. Яркие и образные драматургические произведения предстают своего рода литературным киносценарием, настолько зримо, визуально, необычно сменяют друг друга события и персонажи, содержат тонкий психологический подтекст, характеризующий отдельных героев и мораль произведения в целом. При этом значимую роль в пьесах играют детали, даже самые незначительные, наряду с главными, раскрывая второстепенные персонажи. Своим творчеством Кямал Абдулла помогает нам не только постичь национальную азербайджанскую поэтику, но характеризует самобытность и философскую суть национальной культуры. Поэтому произведения столь глубоко поучительны и гуманистичны, а их место действия – свободное эстетические пространство, где осуществляется постоянный поиск смысла бытия.

Драмы в пяти картинах из жизни двоих, тщетно пытающихся понять и обрести друг друга, - таков лейтмотив пьесы, в котором героиня тяготится своим положением, прошлым, тенью забытья, между тем, прочно храня в памяти множество подсознательных ассоциаций, что дает надежду на будущее. Еще один герой - образ Духа, таинственный и непредсказуемый, выхватывающей из укромных уголков прошедшей жизни столь же важные, сколь ничтожные эпизоды. Реальное и фантастическое отражаются друг в друге как в зеркалах, или незаметно перетекают друг в друга как ходы в лабиринте – результатом духовных поисков и заблуждений его героев, которые передаются зрителям единой незримой нитью, где, наверное, не существует граней между вымыслом и реальностью. Главная идея состоит в том, что любовь, как высшее чувство на земле, необходимо рассматривать в качестве основы нашей жизни – нечто целостное, неразрушимое; она движется в контексте многовековой истории и культуры, приобретает внешне различные формы, но при этом внутренней своей единой сути не теряет.

Премьера была встречена овациями зрительного зала.

(Автор: Вугар Иманов)

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