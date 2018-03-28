Вдохновенно и артистично: концерт в Баку, посвященный Ростроповичу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одиннадцатилетней музыкальной школе №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей в Баку состоялось мероприятие, посвященное 91-й годовщине со дня рождения великого виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма Баку.

На мероприятии присутствовал начальник Главного управления Вугар Зейналов, деятели культуры и искусства, руководители столичных музыкальных школ и школ искусств.

В ходе мероприятия в исполнении талантливых учащихся струнного и духового отделений школы прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Сочинения Гара Гараева, Иоганна Себастьяна Бах и других авторов были исполнены юными музыкантами вдохновенно и артистично. Публика тепло приняла каждый музыкальный номер и благодарила юных музыкантов за их талант и профессионализм бурными аплодисментами.

Ростропович Мстислав Леопольдович родился 27 марта 1927 года в столице Азербайджана Баку.

Музыкант, виолончелист, дирижёр, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1951), Ленинской премии (1964), Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР (1991), Государственной премии Российской Федерации (1995), удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2007, 1997).

Мстислав Ростропович был удостоен звания почётного доктора более 50 университетов в разных странах, был почётным гражданином многих городов мира, награждён государственными наградами 29 стран. Он лауреат музыкальной премии Grammy (1970, 1977, 1980, 1983, 2003), дирижёрской премии имени Дитсона (США, 1990), премии Королевской музыкальной академии Швеции "Полар" (1995), премии имени Леони Соннинг (Дания, 1981), премии Медоуз за совершенство в искусстве (США, 1985), премии Альберта Швейцера (1985) и многих других.

Имя Ростроповича включено в число "Сорока бессмертных" - почётных членов Академии искусств Франции, он был удостоен званий Командора ордена Почётного легиона (Франция, 1981, 1987), почётного рыцаря-командора Светлейшего ордена Британской империи. В 1997 награждён Большим Русским Призом "Слава/Gloria".

Мстислав Ростропович был награждён орденами Гейдара Алиева (Азербайджан, 2007), "Независимость" (Азербайджан, 2002), "Слава" (Азербайджан, 1998), "Леопольда I" (Бельгия, 1989), "Франсиско Миранды" (Венесуэла, 1979), "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (2001), "Данеброг" (Дания, 1983), "Изабеллы Католической "(Испания, 1985), "Ливанского кедра" (Ливан, 1997), "Свободы" (Аргентина, 1994), за гражданские и военные заслуги "Адольфа де Нассау" (Люксембург, 1991), "За заслуги в области культуры" (Монако, 1999), "Льва Финляндии" (Финляндия), "За заслуги" (Эквадор, 1993), "Голландского льва" (Нидерланды, 1989) и другими.

Мстислав Ростропович скончался 27 апреля 2007 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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