Пластичность и грация: гала-концерт учащихся Казахской национальной академии хореографии в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку состоялся гала-концерт учащихся Казахской национальной академии хореографии, сообщает Trend Life. Концертная программа представлена в рамках 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны.

Мероприятие посетили общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, известные представители культуры и искусства Азербайджана, педагоги и студенты Бакинской хореографической академии, многочисленные поклонники балетного искусства.

В своем выступлении на мероприятии заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что Азербайджан и Казахстан объединяют общие тюркские корни, общая культура, общие традиции и духовное наследие.

Отношения между Азербайджаном и Казахстаном, основанные на глубоких исторических корнях, успешно развиваются в различных областях, в том числе и в сфере культуры и искусства.

Посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев в своем выступлении подчеркнул, что Казахская национальная академия хореографии первое высшее учебное заведение в Центральной Азии с полным циклом многоуровневого профессионального хореографического образования. Академия сотрудничает с ведущими хореографическими учебными заведениями Азербайджана, России, Китая, Японии и других стран.

Дипломат выразил признательность Министерству культуры и туризма и Азербайджанскому государственному академическому театру оперы и балета за оказанное содействие в проведение концертной программы.

Далее вниманию публики была представлена программа, в рамках которой были исполнены лучшие концертные номера из репертуара Академии - это мировое классическое балетное наследие, современная, казахская и неоказахская хореография в постановке казахских и зарубежных балетмейстеров.

В программе вечера - трио Океана и Жемчужин из балета "Конек-Горбунок", вариация из балета "Коппелия", па-де-труа, китайский танец, розовый вальс и адажио из балета "Щелкунчик", вариация Китри из балета "Дон Кихот", вариация из балета "Баядерка", Фольклорно-этнографический ансамбль "Туран" и другие.

Несмотря на юный возраст выступающих и сложные постановки все учащиеся Академии прекрасно справились со своими партиями. Танцоры продемонстрировали виртуозную технику, высокое исполнительское мастерство, прекрасную пластику рук и тела, артистизм и сценическое обаяние. Пластичность, грация, изящность движений покорила сердца любителей балетного искусства.

Публика встречала каждый номер программы бурными аплодисментами и криками "Браво!". Большинство зрителей сошлось во мнении, что вполне возможно, в ближайшем будущем имена участников программы украсят афиши лучших театров мира.

Отметим, что в гала-концерте участвовали 60 студентов Академии в возрасте от 13 до 18 лет.

(Автор и фото: Джани Бабаева)

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