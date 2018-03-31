"Поезд без пункта назначения" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку в 19:00 31 марта состоится показ постановки "Ünvansız qatar" ("Поезд без пункта назначения"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Показ посвящен Дню геноцида азербайджанцев.

Спектакль поставлен на основе одноименной пьесы драматурга, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Али Амирли. Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, художник-постановщик – Сона Гараева, режиссеры – Гюльнар Гаджиева, музыкальное оформление – Заура Рашидова, ассистенты режиссера – Сона Мустафаева.

В ролях - заслуженные артисты, Гурбан Исмайлов, Шафаг Алиева, Насиба Эльдарова, Гюляр Набиева, Наиба Аллахвердиева, Кямаля Гусейнова, Гямяр Мамедова, Лейли Велиева, Вахид Алиев, актеры Кярям Хадызаде, Эльшан Чарханлы, Туркан Шахмарлы и другие.

Постановка повествует о трагической судьбе азербайджанских беженцев, изгнанных с родной земли. Несмотря на то, что герои спектакля спаслись от смерти, они находятся под впечатлением от пережитой трагедии…

31 марта - День геноцида азербайджанцев. В результате целенаправленной политики этнической чистки, геноцида и депортации азербайджанцев, проводимой в последние два столетия армянскими националистами и их пособниками, азербайджанский народ столкнулся с тяжелыми испытаниями. Эта политика еще более активизировалась в 1918-20 годах. Геноцид был совершен 31 марта 1918 года, когда армянами были разрушены сотни городов и сел Азербайджана, в том числе превращены в руины 150 азербайджанских сел в Карабахе, было совершено невиданное кровопролитие в Шуше. Было убито более 700 тысяч азербайджанцев, в том числе около 30 тысяч в Баку и ближайших селах, сожжены и разрушены мечети, школы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Редактор: Хазар Ахундов)

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