Впервые в Баку выступит известная итальянская труппа "Спеллбоунд"

2 апреля 2018 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках совместной культурной программы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и посольства Италии в Азербайджане 21 апреля состоится выступление известной балетной труппы "Спеллбоунд" с показом программы "Один вечер со Спеллбоунд", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Итальянская балетная труппа была основана в 1994 году известным хореографом Мауро Астольфи, который является одним из ведущих итальянских хореографов современности.

В своих постановках он использует хореографический опыт различных школ Европы и США, при этом внося свой неповторимый стиль. Хореограф мастерски строит пластичные, причудливые ансамбли - дуэты и трио, насыщая их экспрессией и лиризмом. В постановках он использует элементы классического балета и современного танца - атлетического, экспрессивного, с причудливой геометрией форм, линий и образов.

"Спеллбоунд" с большим успехом регулярно участвует в крупных национальных и международных балетных фестивалях. В последние годы балетная труппа представляла свои работы в рамках Венецианской биеннале, фестиваля "Dance Salad Festival" в Хьюстоне, на Бангкокском международном фестивале танца и музыки, фестивалях "SIdance" в Сеуле, Международном весеннем фестивале "Авив" в Тель-Авиве, фестивале Сент-Люсии в Монтеррее, танцевальном фестивале в Гуандуне, фестивале "Темпорада" в Валенсии, в "Фабрика Европа" во Флоренции, в Театре Каркано в Милане, в Театре Шуберта в Бостоне, Театре Огайо в Кливленде, Оперном театре Массимо Беллини в Катании, на международном Tanzmesse в Дюссельдорфе, конференции APAP в Нью-Йорке, "Dance New Air" в Токио, фестивале танца "Chutzpah!" в Ванкувере.

Зарубежная пресса и балетные критики всегда высоко оценивают профессиональный уровень, оригинальность и зрелищность постановок труппы "Спеллбоунд", выступления которой традиционно проходят с большим триумфом.

Выступление впервые в Баку "Спеллбоунд", несомненно, станет ярким событием в культурной жизни города и доставит огромное удовольствие зрителям.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Афаг Аббасова выступит на сцене Большого театра Беларуси
Культура 10 марта 11:09
В Баку приедет одна из лучших исполнительниц партии Чио-Чио-Сан
Культура 2 марта 14:36
В Баку наступит эпоха романтизма с испанским художником (ФОТО)
Культура 20 февраля 14:11
Звезды Украины выступят в Баку
Культура 16 февраля 11:23
"Шахерезада" покорила бакинцев (ФОТО)
Культура 15 февраля 11:43
В Гяндже отметят 110-летие великой любви "Лейли и Меджнун" (ФОТО)
Культура 6 февраля 14:02
Потрясающая премьера балета "Гойя" в честь 100-летия Гара Гараева (ФОТО)
Культура 5 февраля 13:05
Жемчужина азербайджанской культуры: 110-летие оперы "Лейли и Меджнун" (ФОТО)
Культура 22 января 13:18
100-летие Гара Гараева в Баку отметят яркой премьерой
Культура 16 января 12:20
100-летие Гара Гараева отметят потрясающим спектаклем
Культура 20 декабря 2017 13:03
Щелкунчик для детей и взрослых в канун Нового года в Баку
Культура 18 декабря 2017 12:35
В Азербайджанском театре оперы и балета отметят 95-летие Фикрета Амирова
Культура 14 декабря 2017 13:00
Звезды Беларуси и Азербайджана на одной сцене
Культура 13 декабря 2017 17:14
Известная оперная дива выступит в Баку
Культура 15 ноября 2017 16:01
Балетное искусство Азербайджана обогатилось двумя произведениями
Культура 15 ноября 2017 15:02
Рыцарский роман белорусских звезд в Баку
Культура 14 ноября 2017 13:02
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева очень любит балет и патронирует его - Николай Цискаридзе
Общество 1 ноября 2017 12:29
"Риголетто" объединит звезд из Азербайджана, Беларуси и Украины
Культура 23 октября 2017 13:15