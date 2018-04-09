Еще раз в Баку про Норму, или Детоубийство

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) 19 апреля состоится вторая премьера бессмертного творения итальянского композитора Винченцо Беллини оперы - "Норма", сообщили Trend Life организаторы показа. Первая премьера с большим успехом прошла в феврале текущего года, собрав аншлаг и отличные отзывы в прессе.

Несомненно, данный успех это заслуга команды профессионалов, подготовивших спектакль - дирижёра-постановщика Фахраддина Керимова, режиссёра-постановщика - Эльвина Мирзоева, хормейстера - Гюльбаджи Имановой, концертмейстера - Юлии Керимовой. А также исполнителей главных партий - заслуженных артистов Фариды Мамедовой (Норма), Адиля Ахундова (Поллионе), Сабины Асадовой (Адальджиза), Антона Ферштандта (Оровезо) и студентов вокального факультета БМА Гидаята Алиева и Исламы Абдуллаевой.

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Среди всех музыкальных произведений, созданных Винченцо Беллини, опера "Норма", которая уже более 180 лет с успехом идет на различных оперных сценах по всему миру, считается истинным шедевром музыки - стиля бельканто. Жизнь Винченцо Беллини не была долгой - лишь 34 года было отпущено ему. Однако, создав немало опер, композитор считал ее лучшим своим творением, утверждая, что "Норма" - единственное произведение, которое следовало бы спасать в случае кораблекрушения.

"Норма" (итал. Norma) - лирическая трагедия в двух актах итальянского композитора Винченцо Беллини. Итальянское либретто Феличе Романи по трагедии Александра Суме "Норма, или Детоубийство" ("Norma, ossia L’infanticidio"). Премьера состоялась в Милане в театре Ла Скала 26 декабря 1831 года.

Действие оперы происходит в Галлии около 50 лет до н.э. и повествует о противостоянии римлян и друидов. Главная тема – конфликт между долгом и чувством. Долг и любовь – противопоставление старое, как мир…

(Автор: Джани Бабаева)

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