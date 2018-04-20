Азербайджанский "Контрабас" покажут в Македонии

20 апреля 2018 21:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя примет участие в XX Международном фестивале монодрамы в Македонии, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Фестиваль пройдет 10-16 мая в городе Битола.

От театра в фестивале примут участие народная артистка Азербайджана, режиссер Джаннет Салимова, заслуженный артист, актер Шовги Гусейнов и машинист сцены Заур Аббасов

На фестивале коллектив азербайджанского театра представит моноспектакль "Контрабас", поставленный по произведению Патрика Зюскинда. Отметим, что данный спектакль уже завоевал награды фестивалей, проведенных в Иране, Турции, Молдове, России и Украине.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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