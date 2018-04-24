Ильхам Асадов рассказал в Грузии об азербайджанском театре (ФОТО)

24 апреля 2018 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Республики Калмыкия Ильхам Асадов принял участие в серии мероприятий, посвященных 90-летию Грузинского государственного профессионального театра юного зрителя, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Наряду с этим азербайджанский актер также участвовал в круглых столах и встречах.

В ходе встречи с министром культуры Грузии Михаилом Георгадзе и директором Тбилисского азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева Варламом Николадзе Ильхам Асадов рассказал о крупномасштабных проектах, осуществляемых Государственным театром юного зрителя, которые направлены на установление и развитие взаимных творческих связей с зарубежными театрами.

На встрече с руководителем "Клуба друзей Азербайджана" при Тбилисском государственном университете Лейлой Амраховой и руководителем ассоциации "Активные женщины" Гюльтекин Мустафаевой обсуждались перспективы азербайджанского театра.

В ходе круглого стола, организованного в рамках юбилейных мероприятий, азербайджанский актер проинформировал своих коллег из Германии, Индии, Польши, Беларуси, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и других стран о международных связях Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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