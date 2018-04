Bakcell поддержала концерт в честь дня Франкофонии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, совместно с Франко-азербайджанской торгово-промышленной палатой поддержали проведение концерта по случаю дня Франкофонии, организованного Франко-азербайджанским университетом (UFAZ).

На концерте прозвучали песни и музыка, а также были продемонстрированы театральные номера и короткометражные видео в исполнении студентов инженерного факультета университета UFAZ.

Отметим, что концерт был организован при поддержке Bakcell, с участием университетского хора Lycée Français de Bakou, и сценического режиссера из ADO Theatre-Collective Эльзы Фуртадо.

Франко-азербайджанский университет (UFAZ), который функционирует в составе Госуниверситета нефти и промышленности, является одним из престижных учебных заведений страны и всего региона. Организуя мероприятия, подобные дню Франкофонии, Университет проводит работу в сфере популяризации французской культуры и языка, а также вносит свой вклад в развитие музыкальных и артистических навыков у студентов.

Спонсор концерта – компания Bakcell поддерживает развитие образования в стране, уделяя особое внимание студентам и молодежи Азербайджана.

