Девушка под проливным дождем и море в солнечных лучах… - что рисуют молодые азербайджанские художники (ФОТО)

2 мая 2018 19:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower в рамках проекта "Start" открылась выставка работ молодых талантливых живописцев и художников-любителей, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Выставка организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерством культуры Азербайджана, НПО Arts Council Azerbaijan, организацией Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").

Руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов рассказал, что данная экспозиция организована на конкурсной основе.

"Мы объявили о конкурсе, и все желающие могли представить на него свои работы. После окончания приема заявок профессиональное жюри выбрало произведения, которые вошли в итоговую экспозицию", - отметил он.

На выставке, куратором которой является Наталья Ярковая, представлены работы более 20 художников. Работы авторов созданы в разных жанрах и направлениях, но их объединяет оригинальная задумка каждого произведения.

Ознакомиться с творчеством молодых художников пришло большое количество зрителей, каждый из которых нашел на вернисаже любимую картину. Кто-то был в восторге от картины с девушкой под проливным дождем, другие с интересом рассматривали композицию, на которой изображена виолончелистка, ну а кому-то понравился пейзаж, где море переливается в солнечных лучах.

Напомним, что проект "Start" нацелен на раскрытие творческого потенциала представителей молодежи, а также способствует поддержке и продвижению молодых художников и демонстрации их работ широкой аудитории и арт-сообществу. В рамках этого проекта неоднократно проводились художественные и фотовыставки, которые всегда вызывали интерес любителей искусства.

Выставка продлится до 10 мая. Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
26 инстиктов Лалы Гусейновой (ФОТО)
Культура 25 апреля 12:52
Любимый фотограф азербайджанских актеров призывает следовать за своими инстинктами
Культура 19 апреля 10:48
Дадаш Мамедов участвует в Глобальном саммите по культуре в ОАЭ (ФОТО)
Культура 12 апреля 11:20
Прекрасные образы женщин в Ичери шехер (ФОТО)
Культура 9 марта 17:45
Картины азербайджанского и французского художников, посвященные Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Культура 27 февраля 11:47
Азербайджан глазами американца: Уловить характер и настроение (ФОТО)
Культура 23 февраля 15:11
Путешествие по Европе с азербайджанским художником (ФОТО)
Культура 22 февраля 15:08
Азербайджан глазами американца
Культура 8 февраля 21:55
Европа глазами азербайджанского художника
Культура 8 февраля 14:26
Очарование каменных джунглей покажут в Баку
Культура 2 февраля 15:26
Картины, которые заряжают светом и теплом (ФОТО)
Культура 27 января 13:12
Стены бакинской галереи стали холстом для художников Швейцарии и Великобритании (ФОТО)
Культура 23 января 13:36
Художники Швейцарии и Великобритании представят в Баку искусство раскрашивания стен
Культура 18 января 18:21
В Баку презентовали комиксы (ФОТО)
Культура 29 декабря 2017 11:30
Сын посла США в Азербайджане удивил своим фотомастерством (ФОТО)
Культура 23 декабря 2017 18:02
Комиксы в Баку: на пути развития креативных индустрий
Культура 20 декабря 2017 15:44
Этими картинами азербайджанцы выразили благодарность ЮНЕСКО (ФОТО)
Культура 18 декабря 2017 17:14
Житель Швейцарии провел в Баку "металлическое озеленение" (ФОТО)
Культура 15 декабря 2017 14:17