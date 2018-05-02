Девушка под проливным дождем и море в солнечных лучах… - что рисуют молодые азербайджанские художники (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower в рамках проекта "Start" открылась выставка работ молодых талантливых живописцев и художников-любителей, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Выставка организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерством культуры Азербайджана, НПО Arts Council Azerbaijan, организацией Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").

Руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов рассказал, что данная экспозиция организована на конкурсной основе.

"Мы объявили о конкурсе, и все желающие могли представить на него свои работы. После окончания приема заявок профессиональное жюри выбрало произведения, которые вошли в итоговую экспозицию", - отметил он.

На выставке, куратором которой является Наталья Ярковая, представлены работы более 20 художников. Работы авторов созданы в разных жанрах и направлениях, но их объединяет оригинальная задумка каждого произведения.

Ознакомиться с творчеством молодых художников пришло большое количество зрителей, каждый из которых нашел на вернисаже любимую картину. Кто-то был в восторге от картины с девушкой под проливным дождем, другие с интересом рассматривали композицию, на которой изображена виолончелистка, ну а кому-то понравился пейзаж, где море переливается в солнечных лучах.

Напомним, что проект "Start" нацелен на раскрытие творческого потенциала представителей молодежи, а также способствует поддержке и продвижению молодых художников и демонстрации их работ широкой аудитории и арт-сообществу. В рамках этого проекта неоднократно проводились художественные и фотовыставки, которые всегда вызывали интерес любителей искусства.

Выставка продлится до 10 мая. Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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