Скончался народный артист Азербайджана Фуад Поладов

БАКУ /Trend Life/ - Скончался народный артист Азербайджана, известный актер театра и кино Фуад Поладов, сообщили Trend Life в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.

Церемония прощания с народным артистом состоится сегодня в его доме по адресу: проспект Бабека, 10.

Согласно завещанию, актер будет похоронен на кладбище в Ясамальском районе.

Напомним, что народный артист Фуад Поладов страдал онкологическим заболеванием.

Фуад Поладов родился 24 мая 1948 года в Баку. В 1967-1972 годах получал образование в Азербайджанском государственном институте искусств им. М.А. Алиева (сейчас Азербайджанский государственный университет культуры и искусств),

Будучи студентом, по приглашению педагога – видного театрального режиссера Тофига Кязымова Фуад Поладов на сцене Академического национального драматического театра сыграл в спектакле "Уничтоженные дневники", поставленном по произведению выдающегося драматурга Ильяса Эфендиева. После премьеры спектакля, которая состоялась 29 ноября 1969 года, актер вошел в труппу театра и двадцать лет проработал в этом коллективе.

С 1989 года Фуад Поладов работал в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.

Поклонникам театрального искусства актер запомнился по ролям в постановках "Легенда о любви", "Меч и перо", "На дне", "Тахмина и Заур", "Гамлет" (Академический национальный драматический театр), "Вишнёвый сад", "Дьявол", "Призраки среди нас", "Наполеон 1", "Королевские игры" (Государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна) и многих других.

Фуад Поладов снялся в таких фильмах, как "Следствие продолжается", "Главное интервью", "Надежда", "Там, где сливаются реки", "Я возвращаюсь домой" и других.

(Автор: Джани Бабаева)

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