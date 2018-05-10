Александр Шаровский пока не знает, что будет со спектаклями, в которых был занят Фуад Поладов

БАКУ /Trend Life/ - На данный момент неизвестно, будут сняты или останутся в репертуаре Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна спектакли, в которых был занят народный артист Фуад Поладов, сообщает Trend Life.

"Мы больно переживаем уход Фуада Поладова. Пока я не принял решение в связи со спектаклями, есть постановки, которые хотелось бы сохранить... Это вопрос "висячий" и непростой", - сказал Trend Life народный артист Азербайджана, главный режиссер театра Александр Шаровский.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что в постановках народного артиста заменит другой актер, Шаровский подчеркнул, что не очень просто найти замену Фуаду Поладову.

Отметим, что Фуад Поладов играл в репертуарных спектаклях театра - "В хрустальном дворце" и "Семейка Блисс".

Народный артист Азербайджана, блистательный актер театра и кино Фуад Поладов скончался 5 мая 2018 года. Его уход из жизни стал большой потерей для отечественного театрального и киноискусства.

Фуад Поладов родился 24 мая 1948 года в Баку. В 1967-1972 годах получал образование в Азербайджанском государственном институте искусств им. М.А. Алиева (сейчас Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Будучи студентом, по приглашению педагога – видного театрального режиссера Тофига Кязымова Фуад Поладов на сцене Академического национального драматического театра сыграл в спектакле "Уничтоженные дневники", поставленном по произведению выдающегося драматурга Ильяса Эфендиева. После премьеры спектакля, которая состоялась 29 ноября 1969 года, актер вошел в труппу театра и двадцать лет проработал в этом коллективе.

С 1989 года Фуад Поладов работал в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.

Поклонникам театрального искусства актер запомнился по ролям в постановках "Легенда о любви", "Меч и перо", "На дне", "Тахмина и Заур", "Гамлет" (Академический национальный драматический театр), "Вишневый сад", "Дьявол", "Призраки среди нас", "Наполеон 1", "Королевские игры" (Государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна) и многих других.

Фуад Поладов снялся в таких фильмах, как "Следствие продолжается", "Главное интервью", "Надежда", "Там, где сливаются реки", "Я возвращаюсь домой" и других.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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