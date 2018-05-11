В Баку состоялся концерт, посвященный 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одиннадцатилетней музыкальной школе №15 имени Рауфа Гаджиева состоялась концертная программа, посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

В своей речи на мероприятии начальник Главного управления культуры города Баку Вугар Зейналов отметил, что благодаря труду, решимости, твердой политической воле великого государственного и политического деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева создана современная азербайджанская государственность и страна заняла свое достойное место на международной арене.

Было подчеркнуто, что общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял большое внимание всем сферам, в том числе культуре и искусству.

В ходе программы в исполнении учащихся школы прозвучали стихи, посвященные общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Были исполнены произведения Муслима Магомаева "Odlar yurdu", Тофига Гулиева "Fantaziya", Гара Гараева "Səhər nəğməsi", Узеира Гаджибейли "Arazbarı", а также сочинения Фредерика Шопена, Иоганнеса Брамса, Феликса Мендельсона и других.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.