Азербайджанский музей ковра и Российский этнографический музей начинают сотрудничество

27 июня 2018 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский музей ковра подписал протокол о намерениях с одним из крупнейших музеев - Санкт-Петербургским Российским этнографическим музеем Федерального государственного культурного управления, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Согласно протоколу о намерениях, в течение следующих пяти лет предусматривается тесное сотрудничество в области исследований, обмен опытом, организация совместных выставочных проектов, а также обмен информацией о деятельности музеев и научной и методической литературой.

В обширной коллекции этого музея есть много экспонатов, представляющих собой важное значение для прикладного искусства и ковроткачества Азербайджана, а также для истории и культуры нашей страны в целом. Планируется атрибуция этих экспонатов, организация соответствующих выставок, публикация совместных каталогов.

Директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что интенсивные отношения c российскими музеями неуклонно расширяются и в результате дальнейшей реализации ряда взаимных совместных проектов сотрудничество еще более укрепится.

«Мы проводим большую работу в направлении того, чтобы ценные экспонаты азербайджанской культуры и искусства, в том числе наши ковры, хранящиеся во всех музеях мира, в том числе в Европе и России, были представлены как образцы культурного наследия Азербайджана. Это очень важно с точки пропаганды нашей культуры за рубежом », - отметила Ширин Меликова.

(Автор: Вугар Иманов)

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