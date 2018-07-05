Азербайджанские актеры отправятся на поиски сокровищ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига представит зрителям премьерный спектакль "Əlibaba və qırx quldur" ("Али-Баба и сорок разбойников"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Спектакль поставлен по мотивам одноименной восточной сказки.

Премьера состоится 13 июля, в 12:00 и 14:00. Роли в спектакле исполняют Рагим Рагимов, Джавид Ибрагимов, Самира Наджафова, Араз Гасанли, Эльнур Халилов, Айгюль Агаева, Эльмира Гусейнова и Адиль Дамиров.

Режиссер-постановщик спектакля – Анар Мамедов, художник-постановщик - Игбал Алиев. Музыкальное оформление спектакля основано на музыке балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова..

Сюжет сказки: однажды, Али-Баба случайно оказывается свидетелем разговора сорока разбойников. Вход в пещеру, где хранятся награбленные ими сокровища, открывается при помощи магических слов. Узнав этот секрет, Али-Баба после ухода бандитов проникает в пещеру и забирает с собой мешочек с золотыми монетами. Тут-то и начинается самое интересное…

(Автор: Джани Бабаева)

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