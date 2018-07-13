В Грузии взошла золотая звезда азербайджанцев (ФОТО)

13 июля 2018 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские танцоры с успехом выступили на VIII Международном фестивале-конкурсе “Золотая звезда”, который прошел на живописном черноморском побережье, в государственном Музыкальном центре города – курорта Батуми, сообщает Trend Life. Участие было организовано при содействии Союза молодежи и Ассоциации танца Азербайджана.

В конкурсе принимали участие детские (от 5 до 16 лет), молодежные (от 16 до 25 лет) и взрослые (от 26 лет и выше) коллективы и отдельные исполнители из Азербайджана, Грузии, Украины, России и других стран в номинациях: вокал, хореография, инструментальный жанр, оригинальный жанр, театральное творчество, художественное слово, театры мод, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, фотоискусство.

Нашу страну представляли танцевальные коллективы Ayselin и Buta (Баку) и Joy Dancе (Мингячевир), которые завоевали два первых и два вторых места. Коллективы поддержал популярный рэпер Рамиль Набран.

Группа - Малый возраст - 1 место – Нежное танцевальное трио - Танцевальная студия Ayselin (руководитель Айсель Гусейнова)

Соло - Малый возраст - 1 место - Узбекский танец - Ансамбль Buta (руководитель Заур Гасымов)

Соло - Старшие - 2 место – Сары гялин - Ансамбль Buta (Заур Гасымов)

Соло - Дети - 2 место - Каджол (Болливуд) - Ансамбль Buta (Заур Гасымов).

Основные цели и задачи фестиваля: создание для детей, подростков и молодежи возможности творческого общения; выявление новых талантов; развитие культуры и укрепление межнационального сотрудничества; возможность ознакомления с образцами национальной культуры и искусства; знакомство с лучшими творческими коллективами, установление творческих контактов между коллективами; обмен опытом работы стран-участниц фестиваля в художественном воспитании детей, подростков и молодежи; создание условий для поддержки и развития детского и молодежного творчества.

(Автор: Вугар Иманов)

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