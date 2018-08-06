В Баку объявили "Start" для художников

6 августа 2018 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - НПО Arts Council Azerbaijan в рамках проекта "Start" проводит отбор художественных работ на предстоящую выставку, сообщили Trend Life в пресс-службе Arts Council Azerbaijan.

Тема выставки – свободная. Минимальный размер картин должен составлять 50x70 сантиметров. Для участия нужно отправить до 31 августа 2018 года на электронный адрес sergi@artscouncil.az фотографии работ, указать имя и фамилию автора произведений и контактные данные.

Проект "Start" направлен на раскрытие творческого потенциала представителей молодежи, поддержку и продвижение молодых художников и представление их работ широкой аудитории и арт-сообществу.

Выставка, которая запланирована на сентябрь текущего года, пройдет при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана, Государственной художественной галереи и НПО Arts Council Azerbaijan, организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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