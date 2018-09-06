В честь 80-летия Адриано Челентано в Баку пройдет Фестиваль под открытым небом

БАКУ /Trend Life/ - С 9 по 13 сентября в Баку пройдет Фестиваль под открытым небом, посвященный 80-летию Адриано Челентано, сообщили Trend Life в пресс-службе посольства Италии в Азербайджане.

На фестивале, организованным посольством Италии в Азербайджане, будут представлены одни из самых известных и любимых фильмов Адриано Челентано: «Блеф», «Безумно влюбленный», «Туз», «Укрощение строптивого» и «Бархатные ручки».

Показы под открытым небом пройдут в окружении прекрасной оранжереи Landmark Rotunda Roof Garden. Фильмы будут на оригинальном языке с русскими субтитрами. Вход бесплатный.

Адриано Челентано, известный как актер, певец, композитор, режиссер и шоумен, родился в Милане в 1938 году. За свою долгую и успешную карьеру он выпустил 40 синглов и продал около 200 миллионов экземпляров. Это реальный рекорд. В 1958 году молодой Celentano начал свою карьеру в киноиндустрии, сыграв роль рок-певца в фильме Федерико Феллини 1960 года «Dolce Vita». Адриано Челентано добился успеха на большом экране в 1969 году, сыграв главную роль в фильме Серафино Пьетро Джерми. Как актер, Челентано снялся примерно в 40 фильмах, в основном комедиях.

(Автор: Вугар Иманов)

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