В Баку показали "Карабахнаме" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр в Баку открыл новый, 146-й, театральный сезон постановкой "Qarabağnamə" ("Карабахнаме"), сообщает Trend Life.

Перед показом постановки народные артисты Гаджи Исмаилов, Саида Гулиева и Рамиз Новруз рассказали зрителям о премьерных спектаклях, которые будут показаны в новом театральном сезоне. Актеры также рассказали о роли театрального искусства в жизни людей, отметив, что присутствие на мероприятии зрителей нескольких поколений показывает, что театральное искусство, как и прежде вызывает интерес и привлекает публику.

Далее вниманию зрителей был представлен спектакль, поставленный на основе произведения видного драматурга, народного писателя Ильяса Эфендиева "Hökmdar və qızı"("Правитель и его дочь").

В постановке рассказывается о событиях, которые происходят в XVIII веке в Шуше, центре Карабахского ханства. В годы правления Ибрагим хана Карабахское ханство стало одним из наиболее могущественных азербайджанских ханств.

Карабахский правитель Ибрагим хан старается наладить политические и дружественные отношения с Россией и Ираном, однако становится жертвой вероломства и предательства армян.

Режиссер постановки – народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик – заслуженный художник Исмаил Мамедов, музыкальное оформление – Гамид Кязымзаде, художник по костюмам – Айгюн Махмудова, художник по свету – Рафаэль Гасанов.

В ролях - народные артисты Фирангиз Муталлимова, Рафиг Азимов, Саида Гулиева, Аждар Гамидов, Гаджи Исмайлов, Сабир Мамедов, заслуженные артисты Кязым Абдуллаев, Ровшан Керимдухт, Эльхан Гулиев, Али Нурзаде, Мясмя Аслангызы, Кязым Гасангулиев, Аслан Ширин, Мирза Агабейли, Пярвиз Багиров, Эльшан Джабраилов, Анар Гейбатов и другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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