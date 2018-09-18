Праздник музыки в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Перед зданием Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), у памятника великому композитору, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню национальной музыки, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, преподаватели и учащиеся БМА.

Выступивший на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поздравил представителей музыкальной общественности с Днем национальной музыки.

Было отмечено, что в соответствии с указом, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году – накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора, ежегодно 18 сентября отмечается в Азербайджане как День национальной музыки.

Было подчеркнуто, что наследие, которое оставил Узеир Гаджибейли - бесценно.

Министр культуры отметил, что сегодня состоится открытие X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который состоится при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана 18-26 сентября.

В фестивале принимают участие ведущие музыкальные коллективы и солисты из разных стран. В рамках фестиваля также будут впервые исполнены сочинения молодых азербайджанских композиторов, и это в очередной раз демонстрирует, насколько сильна азербайджанская композиторская школа.

В своих выступлениях председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими отметили, что знаменательно, что именно в День национальной музыки традиционно проводится открытие Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

Было подчеркнуто, что в текущем году отмечается 100-летие со дня рождения видного азербайджанского композитора Гара Гараева, который являлся учеником Узеира Гаджибейли.

Принявший участие в мероприятии выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли - народный артист СССР, композитор Мурад Кажлаев сказал, что счастлив, что в этот замечательный день находится в Баку. Мурад Кажлаев поделился воспоминаниями о годах учебы в БМА.

Далее мероприятие продолжилось выступлением, Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, Азербайджанской государственной хоровой капеллы и Образцового военного оркестра министерства обороны Азербайджана.

Отметим, что при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана 18-26 сентября состоится X Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. По традиции, фестиваль открывается в День национальной музыки - 18 сентября, который вошел в историю так же, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли. В рамках юбилейного фестиваля будет проведено около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

Торжественное открытие состоится 18 сентября в 19:00 во Дворце Гейдара Алиева. На вечере выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством народного артиста, дирижера Фахреддина Керимова и Государственная хоровая капелла под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой. Народный артист Мурад Адыгезалзаде представит концерт для фортепиано с оркестром в честь 85-летия видного композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, академика Арифа Меликова.

26 сентября в 19:00 в Центре Гейдара Алиева состоится церемония закрытия фестиваля. В концерте выступят Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева, народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин и лауреат международного конкурса имени Петра Чайковского, скрипач Павел Милюков.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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