В Баку пройдет второй Международный фестиваль документального кино DokuBaku

20 сентября 2018 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 4 по 9 октября пройдет второй Международный фестиваль документального кино DokuBaku, сообщает Trend Life.

В DokuBaku будет представлено 15 короткометражных и 15 полноценных документальных фильмов, которые были отобраны из конкурсных программ различных фестивалей.

Главная тема DokuBaku 2018 – перекрестки судеб, понятий, мировоззрений, событий и различных явлений жизни. Все может быть разным, но общее все равно пересекается в какой то момент времени или пространтсва.

Перед началом фестиваля в Baku IdeaLab, 22 сентября в 18.30, при содействии Госфильмофонда пройдет показ фильма известного режиссера Огтая Миргасымова "Это голос правды. Композитор Гара Гараев", посвященный 100-летию со дня рождения видного азербайджанского композитора Гара Гараева. В картине глазами режиссера будет представлен внутренний мир композитора, его творческая лаборатория, свой принцип работы и педагогическая деятельность. В работу вошли уникальные кадры процесса создания произведений, когда композитор всецело поглощен творческим поиском, что даже не замечает, как его снимают. После презентации состоится дискуссия с режиссером фильма.

Международный фестиваль документального кино DokuBaku - это новый независимый кинофестиваль, организованный группой кинематографистов на добровольной основе. В рамках фестиваля проходят показы фильмов, мастер-классы, а также обсуждения и дебаты по социальным вопросам с участием местных и международных кинематографистов. Одна из целей - стимулировать азербайджанских режиссеров к созданию документальных картин.

Программа фестиваля будет представлена на следующей неделе. Более подробно на сайте https://www.dokubaku.org/ и на странице https://www.facebook.com/dokubaku.idff/ .

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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